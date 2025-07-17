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С дроппера из Санкт-Петербурга взыскали более двух миллионов рублей в пользу пенсионера из Артёмовского
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Дропперу из Санкт-Петербурга, который отдал свою банковскую кару для вывода похищенных средств, придётся выплатить более двух миллионов рублей пенсионеру из Свердловской области.
Как рассказали в телеграм-канале прокуратуры Свердловской области, 65-летний житель Артёмовского, попав под влияние мошенника, перевёл на «инвестиционный» счёт более двух миллионов рублей. На деле же деньги были переведены 22-летнему петербуржцу, который отдал свою банковскую карту для махинаций другому лицу.
Так как молодой человек не смог доказать законность получения средств, Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга по иску прокуратуры Артёмовского взыскал сумму необоснованного обогащения, удовлетворив исковые требования в полном объёме.
В ведомстве пообещали проконтролировать фактическое исполнение судебного акта.
Как рассказали в телеграм-канале прокуратуры Свердловской области, 65-летний житель Артёмовского, попав под влияние мошенника, перевёл на «инвестиционный» счёт более двух миллионов рублей. На деле же деньги были переведены 22-летнему петербуржцу, который отдал свою банковскую карту для махинаций другому лицу.
«По данному факту следственными органами расследуется уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество, в особо крупном размере, по которому заявитель признан потерпевшим»,
– добавили в ведомстве.
Так как молодой человек не смог доказать законность получения средств, Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга по иску прокуратуры Артёмовского взыскал сумму необоснованного обогащения, удовлетворив исковые требования в полном объёме.
В ведомстве пообещали проконтролировать фактическое исполнение судебного акта.
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