В Каменске-Уральском мужчина напал с ножом на двух женщин во время празднования дня рождения

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Полиция Каменска-Уральского задержала подозреваемого в нападении на двух местных жительниц. Как сообщает ГУ МВД России по Свердловской области, уголовные дела возбуждены по статьям о причинении тяжкого и лёгкого вреда здоровью.Инцидент произошёл вечером 9 июля в жилом доме на проспекте Победы, 77. В городской отдел полиции поступило сообщение из больницы о госпитализации двух женщин: у одной — 1988 года рождения — диагностировано проникающее колото-резаное ранение грудной клетки, у другой — 1987 года рождения — резаная рана руки.По данным следствия, обе пострадавшие получили травмы в результате конфликта со своим знакомым — жителем Каменска-Уральского, 1982 года рождения. Все трое находились в компании, которая отмечала день рождения и употребляла алкоголь. В какой-то момент подозреваемый вышел с женщинами в коридор, где между ними произошёл конфликт. После этого он спустился на кухню на первый этаж, взял нож и вернулся, чтобы нанести удары.Как уточняет ГУ МВД по Свердловской области, ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Он отбывал наказание в исправительной колонии № 2 в Екатеринбурге и вышел на свободу в 2013 году.