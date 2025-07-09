В Серове обвиняемого в истязании беременной сожительницы взяли под стражу

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Решение взять под стражу Игоря Мосягина приняли в Серовском районном суде. Мужчину обвиняют в истязании беременной женщины, с которой он проживает вместе.По версии органов следствия, эпизоды жестокого обращения продолжались с мая по июль 2025 года. Следователи полагают, что Мосягин неоднократно наносил женщине удары ремнём с металлической пряжкой. Кроме того, он высказывал угрозы облить её кипятком. Звучали и угрозы использовать уксус. Следствие расценивает такую модель поведения как систематическое причинение физических и психических страданий.Состояние потерпевшей осложнялось беременностью. Женщина, по данным следствия, сообщила о насилии. Её заявление стало поводом для проверки. После первоначальных мероприятий материалы переданы в следственный отдел, а вскоре Мосягину было предъявлено обвинение по пункту «в» части второй статьи 117 Уголовного кодекса Российской Федерации («истязание в отношении заведомо беременной потерпевшей»).Взять под стражу Мосягина было решено после того, как суд выслушал доводы следователя и ознакомился с данными обвинения. По итогам заседания Мосягину избрано содержание под стражей. Срок ареста установлен до 19 сентября 2025 года. Обвиняемый этапирован в следственный изолятор после оглашения решения. Защитник и сам Мосягин вправе обжаловать меру.