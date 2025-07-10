К 11 годам приговорили жителя Ревды за убийство родной сестры





рассказали в прокуратуре Свердловской области. «Реализуя его, осуждённый молотком нанёс сестре не менее двух ударов в область головы. От ударов потерпевшая упала на пол, после чего он нанёс указанным молотком ещё не менее 21 удара в область головы, а также в область правой кисти»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Сегодня, 18 июля, в Ревде вынесли приговор 64-летнему местному жителю Андрею Жданову, который в марте этого года насмерть забил молотком родную сестру.В суде государственным обвинителем были представлены доказательства, что конфликт, закончившийся трагедией, произошёл 11 марта 2025 года в период с 17.00 до 18.00, когда он вернулся с работы домой, где проживал вместе с сестрой. Пришёл он в состоянии алкогольного опьянения, так как по дороге употреблял спиртное.По версии следствия, преступный умысел на убийство сестры у мужчины возник на почве личных неприязненных отношений во время конфликта.Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, женщина получила многооскольчатый фрагментарный перелом костей свода, основания черепа и лицевого скелета глазничной области справа, вдавленный перелом в затылочной области по середине линии тела, перелом ветви нижней челюсти справа, перелом левой скуловой кости, множественные ушибленные раны волосистой части головы и лица и иные травмы – всё это привело к её смерти.Отмечается, что мужчина ранее уже был судим.С учётом позиции государственного обвинителя Ревдинский городской суд назначил Андрею Жданову 11 лет 1 месяц в исправительной колонии особого режима.