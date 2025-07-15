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СМИ сообщают об объявлении в розыск лидера азербайджанской диаспоры на Урале
Фото: Максим Ефремов для Вечерних ведомостей
Против председателя свердловской НКО «Азербайджан-Урал» Шахина Шыхлински возбудили уголовное дело в Москве, сообщило накануне издание Е1 со ссылкой на свой источник. Сегодня информацию о розыске Шыхлински передают другие издания, а Е1 её подтвердил экс-президент областного Центра культуры, молодежи и спорта азербайджанцев Видади Мустафаев (к слову, сам Мустафаев, по данным того же Е1, является посредником в уголовном деле экс-мэра Среднеуральска Андрея Зашляпина и капитана ФСБ, задержанных минувшей зимой).
По какому делу объявлен в розыск Шахин Шыхлински, неизвестно. Официально правоохранительные органы информацию не комментируют. В открытой базе данных розыска МВД его нет, проверили , однако отсутствие в публичной базе не означает отсутствия розыска.
Накануне Шахина Шыхлински не было в Ленинском райсуде Екатеринбурга, когда там избирали меру пресечения его сыну Мутвалы, хотя до этого Шыхлински-старший посещал заседания по избранию меры пресечения обвиняемым в убийствах членов азербайджанской диаспоры Екатеринбурга.
СМИ сообщают, что Шахин Шыхлински может находиться в Москве. Сам он оказался недоступен для комментариев.
Напомним, Шахина Шыхлински задерживали вечером 1 июля прямо на дороге по улице Советской, возле построенного им ТЦ Baku Plaza, в тот же день его допросили в областном СК и отпустили в статусе свидетеля.
По какому делу объявлен в розыск Шахин Шыхлински, неизвестно. Официально правоохранительные органы информацию не комментируют. В открытой базе данных розыска МВД его нет, проверили , однако отсутствие в публичной базе не означает отсутствия розыска.
Накануне Шахина Шыхлински не было в Ленинском райсуде Екатеринбурга, когда там избирали меру пресечения его сыну Мутвалы, хотя до этого Шыхлински-старший посещал заседания по избранию меры пресечения обвиняемым в убийствах членов азербайджанской диаспоры Екатеринбурга.
СМИ сообщают, что Шахин Шыхлински может находиться в Москве. Сам он оказался недоступен для комментариев.
Напомним, Шахина Шыхлински задерживали вечером 1 июля прямо на дороге по улице Советской, возле построенного им ТЦ Baku Plaza, в тот же день его допросили в областном СК и отпустили в статусе свидетеля.
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