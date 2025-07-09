В Екатеринбурге осудили вымогателей крупной суммы

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Орджоникидзевском районном суде города Екатеринбурга завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении четверых мужчин. Их обвиняли в вымогательстве крупной суммы денег у знакомого.По данным следствия, с ноября 2022 по август 2023 года Сергей Артеменко и Алексей Ждахин разрабатывали план незаконного обогащения, рассчитывая получить от потерпевшего свыше 4 миллионов рублей. Для реализации замысла они привлекли посредника, который должен был выяснить адрес жертвы. Однако тот сообщил потерпевшему о готовящемся преступлении, после чего мужчина обратился в полицию. Несмотря на это, злоумышленники продолжили действовать и нашли ещё двоих сообщников — Мартина Борсова и Джамбулата Жерештиева.В сентябре 2023 года все четверо прибыли в Верхний Тагил. Проникнув в дом потерпевшего, они угрозами и побоями вынудили его подписать две долговые расписки на общую сумму более 7,5 миллионов рублей. В этот момент преступников и задержали сотрудники полиции.Суд признал всех фигурантов виновными. Сергей Артёменко получил 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима, Алексей Ждахин — 2 года 11 месяцев в колонии общего режима и штраф 30 тысяч рублей, Джамбулат Жерештиев — столько же, но без штрафа. Мартину Борсову предстоит провести в колонии особого режима три года.Приговор пока не вступил в законную силу, — уточняют в суде.