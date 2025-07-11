Бывшему начальник ГИБДД Полевского запросили 11 лет лишения свободы за взяточничество

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Обвиняемому во взяточничестве экс-начальнику РЭО ГИБДД ОМВД России «Полевской» Юрию Кувикину в судебных прениях государственный обвинитель запросил назначить 11 лет лишения свободы.Как рассказали в телеграм-канале прокуратуры Свердловской области, в суде были представлены доказательства, что Кувикину в период с мая 2023 года по февраль 2024 года через двух посредников передали взятки от восьми граждан за помощь в получении положительной оценки на теоретическом экзамене по ПДД.Так, он садил экзаменуемого, от которого получал взятку, на место, которое не попадает под обзор камер видеонаблюдения, что позволяло кандидатам в водители пользовать телефоном на экзамене.В ходе судебных прений Гособвинитель попросил суд назначить Юрию Кувикину 11 лет в исправительной колонии общего режима, штраф в размере 3 миллионов рублей, а также лишить права занимать должности в государственной службе сроком на 5 лет и звания «майор полиции».