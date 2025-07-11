Дело заказавшей убийство экс-супруга екатеринбурженки передали в суд





рассказали в прокуратуре. «Довести свой преступный умысел до конца она не смогла, поскольку нанятый добровольно отказался от совершения указанного преступления и сообщил бывшему супругу о спланированном убийстве»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Прокуратура Кировского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу местной жительницы, которой вменяют «организацию приготовления к убийству по найму» часть 1 статьи 30, часть 3 статьи 33, пункт «з» части 2 статьи 105 УК РФ) своего бывшего мужа.По версии следствия, в апреле 2025 года обвиняемая предложила своему знакомому 276 998 рублей за убийство её бывшего мужа, с которым у неё ранее возник конфликт из-за разногласий по поводу времени и места встреч с их общим ребёнком. Чтобы «наёмнику» проще подготовиться к убийству, она рассказала ему всё, что ей было известно о бывшему супруге, после чего перевела деньги.Однако «наёмник» не стал выполнять заказ.Свою вину женщина признала частично, не согласившись только с ролью организатора.Уголовное дело уже передано в суд.