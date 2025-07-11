Возрастное ограничение 18+
Дело заказавшей убийство экс-супруга екатеринбурженки передали в суд
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Прокуратура Кировского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу местной жительницы, которой вменяют «организацию приготовления к убийству по найму» часть 1 статьи 30, часть 3 статьи 33, пункт «з» части 2 статьи 105 УК РФ) своего бывшего мужа.
По версии следствия, в апреле 2025 года обвиняемая предложила своему знакомому 276 998 рублей за убийство её бывшего мужа, с которым у неё ранее возник конфликт из-за разногласий по поводу времени и места встреч с их общим ребёнком. Чтобы «наёмнику» проще подготовиться к убийству, она рассказала ему всё, что ей было известно о бывшему супруге, после чего перевела деньги.
Однако «наёмник» не стал выполнять заказ.
Свою вину женщина признала частично, не согласившись только с ролью организатора.
Уголовное дело уже передано в суд.
По версии следствия, в апреле 2025 года обвиняемая предложила своему знакомому 276 998 рублей за убийство её бывшего мужа, с которым у неё ранее возник конфликт из-за разногласий по поводу времени и места встреч с их общим ребёнком. Чтобы «наёмнику» проще подготовиться к убийству, она рассказала ему всё, что ей было известно о бывшему супруге, после чего перевела деньги.
Однако «наёмник» не стал выполнять заказ.
«Довести свой преступный умысел до конца она не смогла, поскольку нанятый добровольно отказался от совершения указанного преступления и сообщил бывшему супругу о спланированном убийстве»,
– рассказали в прокуратуре.
Свою вину женщина признала частично, не согласившись только с ролью организатора.
Уголовное дело уже передано в суд.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Жителя Свердловской области будут судить за имитацию ДТП ради получения страховых выплат
11 июля 2025
11 июля 2025