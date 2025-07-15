Очередного «бегунка» задержали в Екатеринбурге после хищения сбережений у горожанки

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге задержали очередного «бегунка», который забрал у местной жительницы её личные сбережения и золотые украшения и скрылся.Как рассказали Вечерним ведомостям в городском УМВД, всё началось со звонка от «сотрудницы сервиса по доставке цветов», которая обманом заставила 30-летнюю женщину назвать код из смс-сообщений. После этого ей стали звонить представители «Роскомнадзора» и «ФСБ», убеждавшие её в том, что её деньги хотят перевести в «фонд финансирования вражеского государства» и что их срочно нужно спасать.В итоге обманутая екатеринбурженка передала 21-летнему «курьеру» свои золотые украшения на сумму 700 тысяч рублей и наличные в сумме 98 тысяч рублей. Позже «бегунок» сдал украшения в ломбард, получив за них почти 349 тысяч рублей. Украденные деньги он перевёл на счёт, который назвали ему кураторы.Женщина тем временем обналичила свои оставшиеся сбережения в размере 948 тысяч рублей и перевела их на «безопасный счёт», отдав их аферистам.Лишь когда звонки от мошенников прекратились она осознала, что её обманули, и обратилась в полицию. «Бегунка» задержали, но украденного у него уже не было. Он не стал отрицать свою причастность к произошедшему и раскаялся.Общая сумма ущерба составила 1 миллион 746 тысяч рублей.Сейчас в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).