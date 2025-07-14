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Назначена дата суда по уголовному делу помощника главы свердловского ГУФСИН

15.58 Среда, 16 июля 2025
Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области
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Суд по делу помощника главы свердловского ГУФСИН назначили на 21 июля. В уголовном деле о коррупции, помимо высокопоставленного полковника внутренней службы Марата Кабирова, фигурирует председатель региональной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Кирилл Васильченко. По нашей информации, его председательство приостановлено.

Полковник внутренней службы Марат Кабиров, как следует из сообщений пресс-службы ведомства, является помощником начальника ГУФСИН по соблюдению прав человека в уголовно-исполнительной системе. Ему предъявлено обвинение по двум эпизодам ч.2 ст.290 УК РФ — получение взятки в значительном размере.

Следствие считает, что Кабиров получил взятку от Юлии Акишиной (также проходит по делу), которая пыталась помочь своему родственнику – «обеспечить лояльное отношение со стороны администрации исправительного учреждения и получить возможность заключения брака в ИК». Посредниками следствие считает Наталью Мельникову и Кирилла Васильченко, председателя ОНК.

Кроме того, Кабиров обвиняется в получении взятки в значительном размере «за способствование осужденному в условно-досрочном освобождении от наказания» (по информации в СМИ, речь об освобождении человека родом из Азербайджана по фамилии Алиев). Также — при посредничестве Кирилла Васильченко, считает следствие.

«Кабирову предъявлено обвинение по двум эпизодам части 2 статьи 290 УК РФ, Акишиной по части 2 статьи 291 УК РФ, Мельниковой и Васильченко – по части 1 статьи 291.1 УК РФ»,

сообщили ранее в суде.


Добавим, что, судя по странице ГУФСИН в ВК, Марат Кабиров довольно часто встречался с членами наблюдательной комиссии, в том числе с Васильченко, в исправительных учреждениях региона, они проводили приемы осуждённых по личным вопросам, интересовались условиями содержания. По данным ГУФСИН, в прошлом году ОНК посетили учреждения УИС 99 раз.

Кирилл Васильченко пока числится в составе ОНК. Но, как сообщает информированный источник
, «его председательство приостановлено», скоро состоится набор нового состава комиссии. Добавим, что Васильченко также является заместителем председателя президиума регионального отделения Общероссийской общественной организации «Офицеры России».

Дело о взятках поступило в Верхнепышминский городской суд в конце июня, судья — Сергей Анпилогов. На этой неделе в закрытом режиме состоялось предварительное слушание. Основное заседание назначили на 21 июля, следует из карточки дела.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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15:58 Назначена дата суда по уголовному делу помощника главы свердловского ГУФСИН
15:52 В свердловском посёлке Сарапулка подросток на мопеде врезался в грузовик и попал в больницу
14:47 Обвиняемых в пособничестве украинским телефонным мошенникам задержали в Свердловской области
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14:02 В Екатеринбурге вновь проходит пикет за сохранение архитектуры свердловского авангарда
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12:52 Денис Паслер раскритиковал главу Североуральска, где наблюдаются проблемы с качеством воды
12:34 В Солнечном микрорайоне Екатеринбурга высокоскоростной интернет провели ещё в 8000 квартир
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