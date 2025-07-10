Жительница Верхней Салды осуждена за убийство собутыльника

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Верхней Салде вынесен приговор по резонансному уголовному делу. Местная жительница признана виновной в убийстве мужчины, с которым у её сожителя произошёл конфликт.Как установлено в суде, трагедия произошла в ночь с 2 на 3 января 2025 года в доме по улице Уральская в городе Нижняя Салда. В ходе совместного распития спиртного между сожителем обвиняемой и другим мужчиной, временно проживавшим у соседей, вспыхнул конфликт. Потасовка закончилась тем, что сожитель женщины получил телесные повреждения.Позже, движимая желанием отомстить за своего спутника, женщина взяла на кухне разделочный нож и направилась в квартиру, где жил обидчик. Дверь оказалась незапертой. Проникнув в помещение, она нанесла мужчине удар ножом в живот. Ранение оказалось смертельным — повреждения внутренних органов брюшной полости привели к смерти потерпевшего в считаные минуты.Как сообщает областная прокуратура, на суде женщина не отрицала факта совершённого преступления. Сторона обвинения предоставила достаточные доказательства её вины, и суд квалифицировал действия по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ — убийство. С учётом всех обстоятельств, в том числе личности подсудимой, наличия смягчающих и отягчающих факторов, суд приговорил её к 9 годам лишения свободы. Кроме того, суд частично удовлетворил иск родственника погибшего, обязав осуждённую выплатить более 646 тысяч рублей в счёт компенсации морального вреда и расходов на похороны.Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.