Метадон из тайника: в Нижнем Тагиле осуждена пара за хранение наркотиков

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Дзержинском районном суде Нижнего Тагила вынесен обвинительный приговор по уголовному делу, связанному с незаконным оборотом наркотиков. Фигурантами стали ранее судимые 46-летние мужчина и женщина.Не первой молодости пару судили по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации — незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере без цели сбыта. Суд установил, что в октябре 2024 года женщина решила приобрести наркотик для личного употребления. Связавшись с неустановленным лицом через интернет, она договорилась о покупке метадона — синтетического опиоида, включенного в перечень запрещённых веществ. Для реализации задуманного она привлекла своего знакомого, также наркозависимого.Сделка проходила по так называемой «закладочной» схеме: наркотик был спрятан в тайнике на территории Дзержинского района Нижнего Тагила. Соучастники забрали свёрток с метадоном массой не менее 1,22 грамма. Однако вскоре после этого они были задержаны правоохранительными органами, а запретное вещество изъято.Суд учёл как повторность преступления, так и наличие судимостей у обоих подсудимых. В итоге обоих признали виновными и приговорили женщину к трём года лишения свободы, а мужчину — к трём с половиной годам. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима, — сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.