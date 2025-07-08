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В Свердловской области задержали сообщников телефонных мошенников

14.47 Среда, 16 июля 2025
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
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Специалисты ФСБ задержали в Свердловской области пособников телефонных мошенников, которые обманом вынуждают людей отдавать свои деньги или переводить их на чужие счета.

В ЦОС ФСБ РФ сообщают о задержании шести человек в Свердловской и Ярославской областях. Их подозревают в эксплуатации информационной инфраструктуры, которая позволяла злоумышленникам звонить в Россию из заграничных кол-центров. Делали это через GSM-шлюзы или «так называемые СИМ-боксы».

«Установлено, что деятельность указанных кол-центров координируется украинскими спецслужбами, а похищенные денежные средства расходуются на нужды вооруженных сил Украины»,

– говорится в сообщении ФСБ.


Следственный управлением УМВД России по Ярославской области было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере).

В ФСБ отмечают, что деятельность сообщников мошенников квалифицируется не только по статьей 159 УК РФ, но и по частям 1 и 3 статьи 210 УК РФ (Организация преступной организации или участие в ней, в том числе с использованием своего служебного положения). Кроме того, пособников могут привлечь к уголовной ответственности за государственную измену по статье 275 УК РФ.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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09:55 На владельца наделавших шуму свиней из Ревды возбудили дело
09:47 Двое подростков на питбайке попали в ДТП в свердловском посёлке Бобровский
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22:19 Зампредседателя организации «Азербайджан-Урал» Мутвалы Шыхлински задержали в Екатеринбурге
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