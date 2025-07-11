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Бывшего министра ЖКХ Николая Смирнова выпустили из-под стражи
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Бывшего министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова отпустили из СИЗО. Суд изменил меру пресечения на запрет определенных действий.
Сегодня, 15 июля 2025 года, Ленинский суд рассматривал ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу экс-министру ЖКХ Николаю Смирнову.
Постановление суда пока не вступило в законную силу.
Напомним, Николая Смирнова обвиняют в получении вятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ).
Сегодня, 15 июля 2025 года, Ленинский суд рассматривал ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу экс-министру ЖКХ Николаю Смирнову.
«По результатам рассмотрения судом отказано в удовлетворении ходатайства. Обвиняемому Смирнову изменена мера пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий. Его освободили в зале суда»,
– сообщили в объединённой пресс-службе судов области.
Постановление суда пока не вступило в законную силу.
Напомним, Николая Смирнова обвиняют в получении вятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ).
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