Бывшего министра ЖКХ Николая Смирнова выпустили из-под стражи





сообщили в объединённой пресс-службе судов области. «По результатам рассмотрения судом отказано в удовлетворении ходатайства. Обвиняемому Смирнову изменена мера пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий. Его освободили в зале суда»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Бывшего министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова отпустили из СИЗО. Суд изменил меру пресечения на запрет определенных действий.Сегодня, 15 июля 2025 года, Ленинский суд рассматривал ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу экс-министру ЖКХ Николаю Смирнову.Постановление суда пока не вступило в законную силу.Напомним, Николая Смирнова обвиняют в получении вятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ).