За расправу над собаками родственницы будут судить брата и сестру из Байкалвоского района

– рассказали в ведомстве.

«С 18.00 до 19.00 племянник потерявшей, желая избежать затрат на кормление животных, вооружился металлической кувалдой и при непосредственном участии сестры, которая наступила ногой на цепь пса по кличке "Мартин", чтобы ограничить его движение, нанёс собаке удар по голове, причинив смертельную черепно-мозговую травму.Затем мужчина самостоятельно нанёс не менее трёх ударов кувалдой по голове собаки по кличке "Люцефер" и не менее трёх ударов по голове и один по телу пса по кличке "Малыш", также причинив им смертельные травмы»,