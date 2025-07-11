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За расправу над собаками родственницы будут судить брата и сестру из Байкалвоского района
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Прокуратура Байкаловского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о жёстком обращении с животными в отношении двух местных жителей – брата и сестры. Их обвиняют в расправе над собаками родственницы в апреле этого года.
По данным областной прокуратуры, жительница деревни Сергина попросила своего племянника, который жил по соседству, приглядеть за её собаками Мартином, Люфицером и Малышом пока она будет на вахте. Однако у того не было желания заботиться о животных, и вечером 8 апреля, он устроил над ними расправу.
На следующий день, 9 апреля, на пульт оперативных служб поступило сообщение, что в контейнере для твердых бытовых отходов были обнаружены истерзанные трупы трёх собак.
Рассматривать уголовное дело будут в Ирбитском районном суде.
По данным областной прокуратуры, жительница деревни Сергина попросила своего племянника, который жил по соседству, приглядеть за её собаками Мартином, Люфицером и Малышом пока она будет на вахте. Однако у того не было желания заботиться о животных, и вечером 8 апреля, он устроил над ними расправу.
«С 18.00 до 19.00 племянник потерявшей, желая избежать затрат на кормление животных, вооружился металлической кувалдой и при непосредственном участии сестры, которая наступила ногой на цепь пса по кличке "Мартин", чтобы ограничить его движение, нанёс собаке удар по голове, причинив смертельную черепно-мозговую травму.
Затем мужчина самостоятельно нанёс не менее трёх ударов кувалдой по голове собаки по кличке "Люцефер" и не менее трёх ударов по голове и один по телу пса по кличке "Малыш", также причинив им смертельные травмы»,
Затем мужчина самостоятельно нанёс не менее трёх ударов кувалдой по голове собаки по кличке "Люцефер" и не менее трёх ударов по голове и один по телу пса по кличке "Малыш", также причинив им смертельные травмы»,
– рассказали в ведомстве.
На следующий день, 9 апреля, на пульт оперативных служб поступило сообщение, что в контейнере для твердых бытовых отходов были обнаружены истерзанные трупы трёх собак.
Рассматривать уголовное дело будут в Ирбитском районном суде.
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