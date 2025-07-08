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Верхотурскую администрацию обязали расселить аварийный дом до декабря 2025 года
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Верхотурском муниципальном округе после прокурорской проверки администрацию обязали на шесть лет сократить срок расселения жильцов аварийного дома на Советской, 4 в посёлке Привокзальный.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, дом был признан аварийным и подлежащим сносу, но при этом местные власти издали постановление об отселении граждан в срок до 31 декабря 2031 года.
Представители надзорного ведомства вместе с департаментом государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области вместе обследовали конструкции дома и инженерной государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области и выяснили, что шесть лет дом может не простоять, так как его дальнейшая эксплуатация несёт угрозу жизни и здоровью проживающим в нем жильцам.
В целях восстановления прав жильцов прокуратура направила в Верхотурский районный суд иск с требованием сократить срок расселения. Судья исковые требования удовлетворил, возложив на местную администрацию обязанность расселить дом до 1 декабря 2025 года.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, дом был признан аварийным и подлежащим сносу, но при этом местные власти издали постановление об отселении граждан в срок до 31 декабря 2031 года.
Представители надзорного ведомства вместе с департаментом государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области вместе обследовали конструкции дома и инженерной государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области и выяснили, что шесть лет дом может не простоять, так как его дальнейшая эксплуатация несёт угрозу жизни и здоровью проживающим в нем жильцам.
В целях восстановления прав жильцов прокуратура направила в Верхотурский районный суд иск с требованием сократить срок расселения. Судья исковые требования удовлетворил, возложив на местную администрацию обязанность расселить дом до 1 декабря 2025 года.
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