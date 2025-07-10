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В Заречном раскрыто убийство 14-летней давности

19.31 Понедельник, 14 июля 2025
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
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В городе Заречный Свердловской области завершено расследование громкого уголовного дела, связанного с жестоким преступлением, совершённым более десяти лет назад. Преступник, наконец-то, сядет на скамью подсудимых.

Судить будут 35-летнего жителя Заречного. Его обвиняют сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса России, в том числе в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть (часть 4 статьи), в разбое (статья 162) и в незаконном обороте наркотиков (статья 228).

Как установили следователи, в январе 2011 года в лесном массиве города Заречного тогда 20-летний молодой человек напал на 53-летнюю женщину, желая завладеть её сумкой. Потерпевшая оказала сопротивление, и преступник несколько раз ударил её по голове деревянной палкой. Женщина была госпитализирована с тяжёлыми черепно-мозговыми травмами, но, несмотря на усилия врачей, спасти её не удалось. Ущерб от ограбления составил всего около пяти тысяч рублей.

Преступление долгое время оставалось нераскрытым. Однако следователи и оперативники продолжали работу, и в результате возобновлённого расследования, при участии криминалистов, удалось установить личность нападавшего. Мужчина был задержан в апреле 2025 года по другому делу — за хранение наркотиков. При досмотре у него изъяли запрещённые вещества, что и стало отправной точкой для нового витка расследования.

«После задержания фигуранта на незаконном обороте наркотиков, оперативники начали изучать его прошлое. Его неуверенные и противоречивые показания вызвали у сотрудников полиции подозрения. Благодаря упорной и методичной работе, была подтверждена его причастность к жестокому нападению 2011 года»,

— сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.


В настоящее время обвиняемый находится под стражей и полностью признал свою вину. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением вскоре будет передано в суд для рассмотрения по существу.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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16:02 МЧС остановило работу деревообрабатывающего предприятия в Невьянском районе
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15:21 В полиции подтвердили информацию о задержании женщины с коляской в центре Екатеринбурга
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13:33 В УГИБДД рассказали подробности о смертельном ДТП под Серовом 11 июля
12:55 Обвиняемому в убийстве подруги и её матери подростку огласили приговор в Екатеринбурге
12:28 В Екатеринбурге продлили ремонт трамвайных путей на перекрестке Радищева – Московская
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11:15 В Исети готовят к открытию новый физкультурно-оздоровительный комплекс
09:46 Количество пострадавших от отравления хлором в «Баден-Бадене» увеличилось до 31
09:38 СК возбудил уголовное дело после массового отравления среди сотрудников «Баден-Бандена» в Екатеринбурге
20:38 26 сотрудников банного комплекса «Баден-Баден» отравились в Екатеринбурге
18:17 В Первоуральске нашли заблудившуюся в лесу 84-летнюю женщину — такое с ней происходит во второй раз
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