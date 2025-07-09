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Экс-сотрудник свердловского ФСИН получил условный срок за разглашение гостайны
Фото: Свердловский областной суд
Бывшему сотруднику одного из исправительных учреждений Свердловской области, обвиняемому в разглашении государственной тайны, вынесли приговор.
Как рассказали в телеграм-канале объединённой пресс-службе судов Свердловской области, судом и следствием было установлено, что экс-сотрудник ФСИН разгласил третьему лицу сведения, составляющие государственную тайну, летом 2023 года. Подсудимый свою вину полностью признал.
Свердловский областной суд признал его виновным по части 1 статьи 283 УК РФ («Разглашение государственной тайны») и назначил ему условный срок.
Как рассказали в телеграм-канале объединённой пресс-службе судов Свердловской области, судом и следствием было установлено, что экс-сотрудник ФСИН разгласил третьему лицу сведения, составляющие государственную тайну, летом 2023 года. Подсудимый свою вину полностью признал.
Свердловский областной суд признал его виновным по части 1 статьи 283 УК РФ («Разглашение государственной тайны») и назначил ему условный срок.
«Суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Также он лишен права занимать должности в федеральной службе исполнения наказаний и в иных правоохранительных органах в течение 2 лет»,
– рассказали в пресс-службе.
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