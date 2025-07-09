Экс-сотрудник свердловского ФСИН получил условный срок за разглашение гостайны

– рассказали в пресс-службе.

«Суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Также он лишен права занимать должности в федеральной службе исполнения наказаний и в иных правоохранительных органах в течение 2 лет»,