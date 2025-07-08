В Алапаевске мужчина угнал авто, сжёг его и пошёл воровать ноутбук в Дом культуры

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Свердловской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Алапаевска 1977 года рождения. Мужчину обвиняют в серии имущественных преступлений — от угона и поджога автомобиля до краж из магазинов и Дома культуры. Об этом сообщает Главное управление МВД России по Свердловской области.По данным следствия, 12 ноября 2024 года житель посёлка Западный сообщил в полицию об угоне автомобиля «ВАЗ-21053», который он накануне оставил перед домом, забыв вынуть ключи из замка зажигания. Уже на следующий день полицейские обнаружили машину сгоревшей на обочине дороги между посёлком Западный и деревней Верхняя Алапаиха. Кроме того, из салона пропали магнитола, сабвуфер, динамики и домкрат — ущерб оценили в более чем 40 тысяч рублей.Уже 13 ноября в полицию поступило новое заявление — на этот раз из местного Дома культуры. Кто-то похитил, принадлежащий одному из сотрудников. Подозрения пали на ранее судимого местного жителя. Он признался, что сначала угнал автомобиль, чтобы продать технику из салона и купить спиртное. Позже сжёг машину в лесу, чтобы замести следы. На следующий день он проник в ДК и похитил ноутбук, который также продал.Находясь под следствием, мужчина дважды проникал в магазины. Рано утром 19 ноября он разбил стекло и украл алкоголь, а 7 декабря таким же образом проник в торговую точку в Западном, где похитил алкоголь и сигареты на сумму более 3,5 тысячи рублей.Следственным отделом полиции Алапаевска в отношении мужчины возбуждено шесть уголовных дел по статьям УК РФ: «Кража с проникновением», «Кража с причинением значительного ущерба», «Угон» и «Умышленное уничтожение имущества путем поджога». Все дела объединены в одно производство. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Материалы дела объёмом в четыре тома с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.