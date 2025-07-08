Случайный арест помог раскрыть преступление против пенсионерки в Асбесте, совершённое в 2021 году

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Сексуализированное насилие, совершённое летом 2021 года в лесном массиве Асбестовского округа, удалось раскрыть благодаря генетическим следам. Тогда жертвой стала пенсионерка, подвергшаяся нападению со стороны неизвестного. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 132 УК РФ.По данным Следственного комитета, в 2025 году в федеральной базе геномной информации обнаружилось совпадение ДНК с профилем 47-летнего жителя Асбеста. Мужчину ранее подвергли административному аресту за мелкое хулиганство, после чего он прошёл обязательную геномную регистрацию.Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, именно эта процедура и позволила выйти на подозреваемого: «Информация о ДНК-профиле была передана в федеральную базу и совпала с материалами, собранными на месте преступления».