Купившего по поддельным рецептам мощное лекарство разыскивают в Нижнем Тагиле

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Нижнем Тагиле по материалам прокуратуры Дзержинского района возбуждено уголовное дело по факту использования поддельных рецептов на приобретение сильнодействующего лекарственного препарата. Проверку инициировала районная прокуратура в рамках надзора за соблюдением законодательства в сфере здравоохранения.Как установили надзорные органы, в одной из аптек на улице Окунева неустановленным лицом были предъявлены сразу семь рецептурных бланков, оформленных на имя пациента 1994 года рождения. Эти документы давали право на приобретение медикамента, относящегося к категории сильнодействующих и подлежащих строгому предметно-количественному учёту. На рецептах имелись подписи, а также печати лечебного учреждения и лечащего врача.Пресс-служба областной прокуратуры сообщает, что была проведена проверка. Как оказалось, данные рецепты в реальности медицинским учреждением не оформлялись: в журналах учёта рецептурных бланков они отсутствуют. Несмотря на это, фармацевт аптеки отпустил по ним 12 упаковок препарата дозировкой 300 мг.По результатам проверки районная прокуратура направила материалы в органы предварительного расследования. По итогам их рассмотрения дознавателями было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации — использование заведомо подложного документа.Расследование уголовного дела взято прокуратурой на особый контроль. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, включая возможные источники подделки и круг лиц, причастных к преступлению.