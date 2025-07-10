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Жителя Свердловской области будут судить за имитацию ДТП ради получения страховых выплат
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области будут судить одного из участников преступной группы, обвиняемой в мошенничестве в сфере автострахования.
Как рассказали в телеграм-канале региональной прокуратуры, группа действовала в период с июня по ноябрь 2023 года. Обвиняемый присоединился к ним в апреле 2022 года в качестве участника ДТП.
Ему вменяют часть 2 статьи 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования, группой лиц по предварительному сговору).
Вместе они умышленно повреждали автомобили, инсценируя аварию, после чего обращались в подразделения ГИБДД МВД России для оформления ДТП и получения документов, которые впоследствии передавали в страховые компании для получения выплат. Всего преступной группе вменяют хищение средств страховых компаний на сумму свыше 4,4 миллиона рублей. Обвиняемому, чьё уголовное дело будут рассматривать отдельно, 1,6 миллиона рублей из этой суммы.
Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение по этому уголовному делу и передала его в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурге.
Отмечается, что ранее в суд было передано уголовное дело в отношении других участников – их было шесть. О них ведомство писало в ноябре прошлого года.
Как рассказали в телеграм-канале региональной прокуратуры, группа действовала в период с июня по ноябрь 2023 года. Обвиняемый присоединился к ним в апреле 2022 года в качестве участника ДТП.
Ему вменяют часть 2 статьи 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования, группой лиц по предварительному сговору).
Вместе они умышленно повреждали автомобили, инсценируя аварию, после чего обращались в подразделения ГИБДД МВД России для оформления ДТП и получения документов, которые впоследствии передавали в страховые компании для получения выплат. Всего преступной группе вменяют хищение средств страховых компаний на сумму свыше 4,4 миллиона рублей. Обвиняемому, чьё уголовное дело будут рассматривать отдельно, 1,6 миллиона рублей из этой суммы.
Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение по этому уголовному делу и передала его в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурге.
Отмечается, что ранее в суд было передано уголовное дело в отношении других участников – их было шесть. О них ведомство писало в ноябре прошлого года.
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