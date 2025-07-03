Снимавшего на видео свои преступления неонациста суд в Екатеринбурге приговорил к 17 годам колонии





— «…Совершал насильственные акции, снимал происходящее на видео и распространял материалы через Telegram-каналы радикальной направленности, пока не был задержан сотрудниками регионального УФСБ», пишет канал, ссылаясь на пресс-службу УФСБ по Свердловской области.

На этом фото Егор Бобылёв позирует на фоне выкорчеванного с мусульманской могилы надгробия

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Неонацист из Свердловской области Егор Бобылёв, который снимал издевательства на видео, получил 17 лет лишения свободы. Решение в конце июня принял Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге. Приговор уже вступил в законную силу.По данным канала «Антитеррор Урал», Егора Бобылёва признали виновным в участии в деятельности запрещённой на территории России террористической организации «М.К.У.» (часть 2 статьи 205.5 УК РФ), а также в вовлечении молодёжи в террористическую деятельность (часть 1.1 статьи 205.1 УК РФ).Сообщается, что в качестве объектов Бобылёв выбирал лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию или не имеющих физической возможности дать ему отпор. Следствие считает, что он действовал по указаниям координаторов «из числа украинских неонацистов».Ранее Бобылёв был судим, в том числе, по статьям о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения, а также о пропаганде нацистской атрибутики и символики.