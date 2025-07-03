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Снимавшего на видео свои преступления неонациста суд в Екатеринбурге приговорил к 17 годам колонии

19.20 Четверг, 10 июля 2025
Фото: соцсети Егора Бобылёва
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Неонацист из Свердловской области Егор Бобылёв, который снимал издевательства на видео, получил 17 лет лишения свободы. Решение в конце июня принял Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге. Приговор уже вступил в законную силу.

По данным канала «Антитеррор Урал», Егора Бобылёва признали виновным в участии в деятельности запрещённой на территории России террористической организации «М.К.У.» (часть 2 статьи 205.5 УК РФ), а также в вовлечении молодёжи в террористическую деятельность (часть 1.1 статьи 205.1 УК РФ).

«…Совершал насильственные акции, снимал происходящее на видео и распространял материалы через Telegram-каналы радикальной направленности, пока не был задержан сотрудниками регионального УФСБ»,

пишет канал, ссылаясь на пресс-службу УФСБ по Свердловской области.




Сообщается, что в качестве объектов Бобылёв выбирал лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию или не имеющих физической возможности дать ему отпор. Следствие считает, что он действовал по указаниям координаторов «из числа украинских неонацистов».

Ранее Бобылёв был судим, в том числе, по статьям о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения, а также о пропаганде нацистской атрибутики и символики.


На этом фото Егор Бобылёв позирует на фоне выкорчеванного с мусульманской могилы надгробия

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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19:40 Подельница Пенсионера осуждена в Нижнем Тагиле за сбыт наркотиков
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19:20 Снимавшего на видео свои преступления неонациста суд в Екатеринбурге приговорил к 17 годам колонии
19:14 Из девяти вчерашних свердловских пожаров только два пришлись на жилой сектор
18:02 Природоохранная прокуратура выявила незаконную вырубку возле посёлка Черноисточинск
17:32 Глава СК заинтересовался нарушением жилищных прав умершей в 2022 году екатеринбурженки
16:50 Труп женщины обнаружили на ленте мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле после разгрузки мусоровоза
16:48 Мэрия потребовала у «Атомстройкомплекса» остановить опасную стройку в Екатеринбурге
15:46 Ещё одному новоуральцу вынесли приговор за оскорбление инспектора ДПС в интернете
15:16 В Ельцин-центре пройдёт лекция о важности биоразнообразия
15:02 В «Фонде Ройзмана*» последний приём проведут 1 августа
14:34 В Свердловской области в 1,5 раза чаще стали пользоваться умными гаджетами
14:30 На Тюменском тракте под Камышловом опрокинулся грузовик
14:27 Одна из крупнейших птицефабрик Свердловской области хочет запустить производство в Китае
13:05 В Свердловской области двое мальчиков из любопытства выкладывали на рельсы камни
12:33 Супруга ударившего пенсионерку мужчины в Екатеринбурге рассказала свою версию
12:14 Жителя Каменска-Уральского будут судить за незаконный оборот контрафактных сигарет
11:41 В Первоуральске вынесли оправдательный приговор по делу об убийстве по неосторожности
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