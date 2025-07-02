Подельница Пенсионера осуждена в Нижнем Тагиле за сбыт наркотиков

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор 46-летней местной жительнице по делу о незаконном обороте наркотиков. Подельник её, скрывающийся под псевдонимом Пенсионер, остаётся неизвестным.Осуждённая дама признана виновной сразу по двум статьям Уголовного кодекса — в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере и в их приобретении и хранении без цели сбыта. Как было установлено в суде, в мае 2024 года подсудимая, используя интернет, вступила в преступный сговор с неизвестным лицом, называвшим себя Пенсионером. В задачу женщины входило распространение наркотиков посредством размещения «закладок» с метадоном на территории Нижнего Тагила.В июне преступница получила от «Пенсионера» 65 свертков с наркотическим веществом общим весом более 6,3 грамма. Часть из них — 35 свертков — она успела разложить в тайниках по городу, прежде чем была задержана сотрудниками транспортной полиции. Таким образом, преступление не было доведено ею до конца. Кроме того, при обыске в её доме правоохранители обнаружили наркотики, которые женщина хранила для личного употребления. Все запрещённые вещества были изъяты из незаконного оборота.Суд назначил обвиняемой наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.