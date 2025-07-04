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Природоохранная прокуратура выявили незаконную вырубку возле посёлка Черноисточинск
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура после проверки леса в районе посёлка Черноисточинск обнаружила следы незаконной вырубки. Возбуждено уголовное дело.
Как рассказали в телеграм-канале областной прокуратуры, неизвестные вырубили деревья на лесном участке, входящем в ООПТ (Особо охраняемые территории) «Государственный ландшафтный заказник областного значения «Черноисточинский пруд с Ушковской канавой и окружающими лесами» в квартале 296 выдела 10 Николо-Павловского участкового лесничества, в весенний период 2025 года.
Подчеркивается, разрешения на вырубку в этом месте министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области никому не выдавало. Ущерб составил 177 тысяч рублей.
Как рассказали в телеграм-канале областной прокуратуры, неизвестные вырубили деревья на лесном участке, входящем в ООПТ (Особо охраняемые территории) «Государственный ландшафтный заказник областного значения «Черноисточинский пруд с Ушковской канавой и окружающими лесами» в квартале 296 выдела 10 Николо-Павловского участкового лесничества, в весенний период 2025 года.
Подчеркивается, разрешения на вырубку в этом месте министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области никому не выдавало. Ущерб составил 177 тысяч рублей.
«В связи с этим материалы были направлены природоохранным прокурором в порядке в межмуниципальное управление МВД России «Нижнетагильское» для дачи уголовно-правовой оценки. По результатам рассмотрения материалов органами полиции возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ – "незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений, совершенные в особо крупном размере"»,
– рассказали в прокуратуре.
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