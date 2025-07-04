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Природоохранная прокуратура выявили незаконную вырубку возле посёлка Черноисточинск

18.02 Четверг, 10 июля 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура после проверки леса в районе посёлка Черноисточинск обнаружила следы незаконной вырубки. Возбуждено уголовное дело.

Как рассказали в телеграм-канале областной прокуратуры, неизвестные вырубили деревья на лесном участке, входящем в ООПТ (Особо охраняемые территории) «Государственный ландшафтный заказник областного значения «Черноисточинский пруд с Ушковской канавой и окружающими лесами» в квартале 296 выдела 10 Николо-Павловского участкового лесничества, в весенний период 2025 года.

Подчеркивается, разрешения на вырубку в этом месте министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области никому не выдавало. Ущерб составил 177 тысяч рублей.

«В связи с этим материалы были направлены природоохранным прокурором в порядке в межмуниципальное управление МВД России «Нижнетагильское» для дачи уголовно-правовой оценки. По результатам рассмотрения материалов органами полиции возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ – "незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений, совершенные в особо крупном размере"»,

– рассказали в прокуратуре.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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18:02 Природоохранная прокуратура выявили незаконную вырубку возле посёлка Черноисточинск
17:32 Глава СК заинтересовался нарушением жилищных прав умершей в 2022 году екатеринбурженки
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11:41 В Первоуральске вынесли оправдательный приговор по делу об убийстве по неосторожности
11:10 В Екатеринбурге кондуктор автобуса подралась с подростками
11:05 Екатеринбургский ТРЦ «Гринвич» возобновляет работу
09:38 В Академическом районе Екатеринбурга мужчина ударил пенсионерку
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21:06 Сосьвинского убийцу отправят в исправительную колонию
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