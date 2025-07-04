Природоохранная прокуратура выявили незаконную вырубку возле посёлка Черноисточинск

– рассказали в прокуратуре.

«В связи с этим материалы были направлены природоохранным прокурором в порядке в межмуниципальное управление МВД России «Нижнетагильское» для дачи уголовно-правовой оценки. По результатам рассмотрения материалов органами полиции возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ – "незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений, совершенные в особо крупном размере"»,