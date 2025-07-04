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Жителя Каменска-Уральского будут судить за незаконный оборот контрафактных сигарет
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Каменске-Уральском 47-летнего местного жителя будут судить за незаконный оборот немаркированной табачной продукции.
Как рассказали в телеграм-канале прокуратуры Свердловской области, следствие считает, что в период с января 2023 года по апрель 2025 года он приобретал у неустановленных лиц (материалы в отношении которых выделены в отдельное производство) немаркированные табачные изделия – более 16,9 тысячи пачек на 2,2 миллиона рублей.
Всё это он «хранил» в помещении своего магазина, пока противоправную деятельность не пресекли правоохранители.
Мужчине вменяют пункт «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ – приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированной табачной продукции, в особо крупном размере. Прокуратура уже утвердила обвинение и передала дело в суд.
Как рассказали в телеграм-канале прокуратуры Свердловской области, следствие считает, что в период с января 2023 года по апрель 2025 года он приобретал у неустановленных лиц (материалы в отношении которых выделены в отдельное производство) немаркированные табачные изделия – более 16,9 тысячи пачек на 2,2 миллиона рублей.
Всё это он «хранил» в помещении своего магазина, пока противоправную деятельность не пресекли правоохранители.
Мужчине вменяют пункт «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ – приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированной табачной продукции, в особо крупном размере. Прокуратура уже утвердила обвинение и передала дело в суд.
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