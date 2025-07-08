Сосьвинского убийцу отправят в исправительную колонию

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Серовском районном суде сегодня, 9 июля, был оглашён приговор по делу об убийстве, произошедшем в посёлке Сосьва. Причиной трагедии, как выяснилось из материалов дела, стало неосторожное высказывание, вызвавшее вспышку ярости.На скамье подсудимых сидел местный житель Юрий Карлуков, признанный виновным в умышленном лишении жизни своего знакомого. Согласно материалам дела, в феврале 2025 года он распивал спиртное в компании своего бывшего сокамерника. Между мужчинами, ранее отбывавшими наказание в исправительном учреждении, вспыхнула ссора. Поводом стало замечание потерпевшего, которое обвиняемый воспринял как сомнение в своей сексуальной ориентации. Поддавшись эмоциям, Карлуков схватил кухонный нож и нанёс собутыльнику несколько ударов в область туловища. Полученные ранения оказались смертельными — потерпевший скончался до приезда медиков.Суд квалифицировал действия обвиняемого по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации («Убийство»). Приговором Юрию Карлукову назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.Стороны могут обжаловать решение — приговор пока не вступил в законную силу.