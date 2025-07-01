Семь лет колонии грозят бывшему директору «Уральского выставочного центра» за растрату

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Ленинском районном суде Екатеринбурга прошли судебные прения по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора АО «Уральский выставочный центр» Игоря Данилова. Его обвиняют в крупной растрате и злоупотреблении должностными полномочиями.Государственный обвинитель настаивает на назначении Данилову наказания в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафа в размере 900 тысяч рублей. Речь идёт о преступлениях, предусмотренных частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации («растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения») и частью 1 статьи 285 УК РФ («злоупотребление должностными полномочиями»). С 2017 по 2023 год Игорь Данилов занимал должность гендиректора «Экспо-центра» и имел право распоряжаться имуществом и средствами компании. Однако, по версии следствия, начиная с 2019 года, он использовал корпоративную банковскую карту не по назначению. Через своего водителя, не знавшего о преступных намерениях, Данилов обналичивал средства и переводил их на счета, которыми сам и управлял.Для сокрытия следов, в сентябре 2019 года обвиняемый оформил фиктивный договор займа от имени генерального директора, фактически выдав сам себе крупную сумму под проценты. Этот договор многократно продлевался и был представлен в бухгалтерию для оправдания недостачи. Таким способом, по версии прокуратуры, были легализованы подотчетные деньги, которые использовались в личных целях. Ущерб, нанесённый предприятию, составил свыше 13 миллионов рублей.На сегодняшний день, как уточняется в материалах дела, обвиняемый вернул всю сумму долга с процентами. Но, несмотря на компенсацию ущерба, прокуратура настаивает на реальном сроке лишения свободы, указывая на длительный характер противоправных действий, использование служебного положения и попытку легализации преступной схемы через документы.Судебные прения по данному делу продолжатся выступлением стороны защиты.