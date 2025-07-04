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Облсуд частично отменил приговор по делу об установке игровых автоматов в Екатеринбурге
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Свердловский областной суд частично отменил приговор по делу об установке игровых автоматов в разных районах Екатеринбурга.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, судом было установлено, что осуждённые в течение 2,5 лет, с октября 2020 по апрель 2023 года, получали прибыль от работы 12 игровых автоматов, установленных в разных районах города. За это время они получили более 4,6 миллиона рублей. Группой руководил Егор Рыбалко. Изначально он закупил необходимое программное оборудование и сами автоматы. Позже ему стали помогать ещё пять человек – Виктор Балашов, братья Денис и Дмитрий Клиновы, Алексей Кердяшов и Владислав Борисов. В их задачи входили подбор помещения для автоматов, закупка и установка игрового оборудования, мониторинг процесса игры и сбор денежных средств.
Чкаловский районный суд Екатеринбурга, где рассматривалось их дело, признал Рыбалко, Балашова братьев Клиновых, Кердяшова и Борисова виновными в «незаконной организации и проведении азартных игр с получением дохода в крупном размере группой лиц» (часть 3 статья 171.2 УК РФ) и назначил им от 1,5 до 2 лет лишения свободы в колонии общего режима.
Приговор был обжалован осуждёнными, их защитниками. Также апелляцию продавал прокурор.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, судом было установлено, что осуждённые в течение 2,5 лет, с октября 2020 по апрель 2023 года, получали прибыль от работы 12 игровых автоматов, установленных в разных районах города. За это время они получили более 4,6 миллиона рублей. Группой руководил Егор Рыбалко. Изначально он закупил необходимое программное оборудование и сами автоматы. Позже ему стали помогать ещё пять человек – Виктор Балашов, братья Денис и Дмитрий Клиновы, Алексей Кердяшов и Владислав Борисов. В их задачи входили подбор помещения для автоматов, закупка и установка игрового оборудования, мониторинг процесса игры и сбор денежных средств.
Чкаловский районный суд Екатеринбурга, где рассматривалось их дело, признал Рыбалко, Балашова братьев Клиновых, Кердяшова и Борисова виновными в «незаконной организации и проведении азартных игр с получением дохода в крупном размере группой лиц» (часть 3 статья 171.2 УК РФ) и назначил им от 1,5 до 2 лет лишения свободы в колонии общего режима.
Приговор был обжалован осуждёнными, их защитниками. Также апелляцию продавал прокурор.
«Рассмотрев материалы дела, заслушав мнения стороны, Свердловский областной суд в части квалификации и наказания оставил приговор суда первой инстанции без изменения. В части конфискации имущества приговор отменен и направлен на новое рассмотрение в порядке исполнения приговора»,
– рассказали в пресс-службе судов.
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