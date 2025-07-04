Облсуд частично отменил приговор по делу об установке игровых автоматов в Екатеринбурге

– рассказали в пресс-службе судов.

«Рассмотрев материалы дела, заслушав мнения стороны, Свердловский областной суд в части квалификации и наказания оставил приговор суда первой инстанции без изменения. В части конфискации имущества приговор отменен и направлен на новое рассмотрение в порядке исполнения приговора»,