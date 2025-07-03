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В Красноуфимске завершено расследование дела о мартовском убийстве женщины
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Следственные органы завершили расследование резонансного уголовного дела об убийстве женщины в Красноуфимске. Убийцу решено к «нормальным» преступникам не отправлять.
Трагедия произошла вечером 20 марта 2025 года в частном доме по переулку Восточному. По данным Следственного комитета, 31-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения во время ссоры с знакомой нанёс ей смертельные ранения ножом. Женщина была доставлена в больницу, где, несмотря на усилия врачей, скончалась от полученных травм. Как уточнил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска в тот же день и передан следователям для проведения необходимых процессуальных действий.
Ключевым моментом в этом деле стало заключение судебной психолого-психиатрической экспертизы, согласно которому обвиняемый страдает психическим заболеванием и на момент преступления не осознавал характер своих действий. В связи с этим он был признан невменяемым.
Суд постановил применить к фигуранту меры медицинского характера. Он направлен на принудительное лечение в специализированную психиатрическую клинику с интенсивным наблюдением.
Трагедия произошла вечером 20 марта 2025 года в частном доме по переулку Восточному. По данным Следственного комитета, 31-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения во время ссоры с знакомой нанёс ей смертельные ранения ножом. Женщина была доставлена в больницу, где, несмотря на усилия врачей, скончалась от полученных травм. Как уточнил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска в тот же день и передан следователям для проведения необходимых процессуальных действий.
Ключевым моментом в этом деле стало заключение судебной психолого-психиатрической экспертизы, согласно которому обвиняемый страдает психическим заболеванием и на момент преступления не осознавал характер своих действий. В связи с этим он был признан невменяемым.
Суд постановил применить к фигуранту меры медицинского характера. Он направлен на принудительное лечение в специализированную психиатрическую клинику с интенсивным наблюдением.
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