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Входивший в преступную группу юный мошенник из Нижнего Тагила может сесть на 10 лет
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 17-летнего жителя Нижнего Тагила, обвиняемого в серии мошенничеств. Юноше инкриминируется участие в пяти эпизодах по статье 159 части 4 Уголовного кодекса Российской Федерации («мошенничество, совершённое организованной группой»).
По версии следствия, осенью 2024 года подросток вступил в преступную схему, предложение о которой получил через социальные сети. Его роль заключалась в получении денежных средств от курьеров, обналичивании или переводе их на указанные счета. За свои услуги он оставлял себе 10% от похищенного.
Жертвами обмана стали пожилые женщины из Нижнего Тагила и Новоуральска. Им звонили неизвестные и, представляясь полицейскими или родственниками, сообщали, что близкий человек якобы стал виновником аварии и требуется крупная сумма для «решения вопроса». Поддавшись давлению и страху, пенсионерки передавали злоумышленникам крупные суммы наличными.
Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, подростка задержали сотрудники полиции прямо в техникуме, где он учится. При задержании юноша не стал отпираться, признал вину, выразил раскаяние и пообещал возместить причинённый ущерб пострадавшим.
По версии следствия, осенью 2024 года подросток вступил в преступную схему, предложение о которой получил через социальные сети. Его роль заключалась в получении денежных средств от курьеров, обналичивании или переводе их на указанные счета. За свои услуги он оставлял себе 10% от похищенного.
Жертвами обмана стали пожилые женщины из Нижнего Тагила и Новоуральска. Им звонили неизвестные и, представляясь полицейскими или родственниками, сообщали, что близкий человек якобы стал виновником аварии и требуется крупная сумма для «решения вопроса». Поддавшись давлению и страху, пенсионерки передавали злоумышленникам крупные суммы наличными.
Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, подростка задержали сотрудники полиции прямо в техникуме, где он учится. При задержании юноша не стал отпираться, признал вину, выразил раскаяние и пообещал возместить причинённый ущерб пострадавшим.
«Однако запоздалое раскаяние не освободило его от ответственности. Уголовное дело возбуждено, и суду предстоит вынести решение. Санкции по данной статье предусматривают наказание вплоть до 10 лет лишения свободы»,
— подчеркнул полковник Горелых.
— подчеркнул полковник Горелых.
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