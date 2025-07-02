Входивший в преступную группу юный мошенник из Нижнего Тагила может сесть на 10 лет

«Однако запоздалое раскаяние не освободило его от ответственности. Уголовное дело возбуждено, и суду предстоит вынести решение. Санкции по данной статье предусматривают наказание вплоть до 10 лет лишения свободы»,



— подчеркнул полковник Горелых.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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