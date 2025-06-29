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В Каменске-Уральском мужчина вскрыл два автомобиля, чтобы впечатлить подругу
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Каменске-Уральском принудительными работами наказали местного жителя, который в попытках угнать машину, чтобы на ней красиво подъехать к подруге и впечатлить, вскрыл два автомобиля. Однако ни один из них так и не поехал.
Как сообщили в объеденной пресс-службе судов Свердловской области, эта история произошла 22 декабря 2024 года. Мужчина поссорился со своей подругой, и она вызвала такси, чтобы уехать. Желая как-то повлиять на ситуацию, каменец решил сам подвезти женщину.
На мужчину было возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ – «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».
Свою вину каменец не признал, но доказательств оказалось достаточно, чтобы вынести приговор. Красногорский районный суд Каменска-Уральского признал его виновным и назначил наказание в виде принудительных работ на 2 года 5 месяцев с удержанием 20% из заработка в доход государства. Приговор пока не вступил в за*-конную силу.
Отмечается, что общий ущерб, причинённый владельцам транспорта, составил 13 тысяч рублей. Его мужчина возместил в полном объёме на стадии предварительного расследования уголовного дела.
Как сообщили в объеденной пресс-службе судов Свердловской области, эта история произошла 22 декабря 2024 года. Мужчина поссорился со своей подругой, и она вызвала такси, чтобы уехать. Желая как-то повлиять на ситуацию, каменец решил сам подвезти женщину.
«Проблема заключалась в том, что своего транспорта у него не было, а действовать нужно было быстро, пока дама не уехала. Решение проблемы нашлось – мужчина разбил стекло припаркованного рядом ВАЗа, вырвал провода из замка зажигания, замкнул их между собой, но двигатель запустить не сумел. Тогда он попробовал отбуксировать машину руками, но сдвинуть её удалось менее чем на два метра. Поняв, что теряет время, вскрыл второй автомобиль той же марки ВАЗ. Машина завелась, но вскоре заглохла, так и не выехав из двора»,
– рассказали в пресс-службе.
На мужчину было возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ – «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».
Свою вину каменец не признал, но доказательств оказалось достаточно, чтобы вынести приговор. Красногорский районный суд Каменска-Уральского признал его виновным и назначил наказание в виде принудительных работ на 2 года 5 месяцев с удержанием 20% из заработка в доход государства. Приговор пока не вступил в за*-конную силу.
Отмечается, что общий ущерб, причинённый владельцам транспорта, составил 13 тысяч рублей. Его мужчина возместил в полном объёме на стадии предварительного расследования уголовного дела.
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