В Каменске-Уральском мужчина вскрыл два автомобиля, чтобы впечатлить подругу

– рассказали в пресс-службе.

«Проблема заключалась в том, что своего транспорта у него не было, а действовать нужно было быстро, пока дама не уехала. Решение проблемы нашлось – мужчина разбил стекло припаркованного рядом ВАЗа, вырвал провода из замка зажигания, замкнул их между собой, но двигатель запустить не сумел. Тогда он попробовал отбуксировать машину руками, но сдвинуть её удалось менее чем на два метра. Поняв, что теряет время, вскрыл второй автомобиль той же марки ВАЗ. Машина завелась, но вскоре заглохла, так и не выехав из двора»,