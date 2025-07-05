В Екатеринбурге адвокат-мошенник обещал клиенту «обстряпать дела» за крупную сумму

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге завершено расследование уголовного дела в отношении местного адвоката, которого обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, мужчина пытался обманом получить от клиента 6 с половиной миллионов рублей, обещая решить вопрос с правоохранительными органами, не имея на это ни полномочий, ни реальных связей.Как установили следователи, в декабре 2024 года к адвокату обратился знакомый человека, подозреваемого в незаконной банковской деятельности. Тот надеялся через профессионального юриста избежать привлечения к уголовной ответственности. Адвокат, решив воспользоваться ситуацией, заявил, что обладает «выходами» на нужных сотрудников в силовых структурах, и может организовать прекращение дела — разумеется, за плату.Сначала речь шла о 8 с половиной миллионах рублей. Впоследствии сумма снизилась на два миллиона. По договорённости, клиент должен был отдать 500 тысяч наличными, а оставшиеся 6 миллионов перевести на банковский счёт, указанный адвокатом. При этом, как подчеркивают в следственном управлении, никаких реальных возможностей повлиять на следствие у юриста не было — он намеревался завладеть деньгами обманным путём.В начале мая 2025 года передача наличной части «взятки» состоялась в одной из квартир на улице Азина в Екатеринбурге. Сразу после этого адвокат был задержан сотрудниками регионального управления Федеральной службы безопасности, — сообщают в СУ СК РФ по Свердловской области.На сегодняшний день уголовное дело расследовано, обвинительное заключение утверждено, и в ближайшее время материалы будут направлены в суд для рассмотрения по существу. Юристу предстоит ответить за попытку мошенничества, совершённую с использованием служебного положения и в особо крупном размере.В случае признания вины, ему может грозить серьёзный тюремный срок и лишение адвокатского статуса.