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СМИ сообщают об убийстве на Ангарской в Екатеринбурге
Фото: «Злой Екатеринбург» / t.me/zloy_ekb
В СМИ сообщают, что в воскресенье, 6 июля, вечером у дома на Ангарской, 22 в Екатеринбурге пырнули человека.
По данным телеграм-канала «Злой Екатеринбург», подозреваемого задержали, а потерпевший скончался в машине скорой. Ресурс пишет, что найти предполагаемого убийцу помогли местные подростки.
В полиции официально произошедшее ещё не комментировали.
По данным телеграм-канала «Злой Екатеринбург», подозреваемого задержали, а потерпевший скончался в машине скорой. Ресурс пишет, что найти предполагаемого убийцу помогли местные подростки.
В полиции официально произошедшее ещё не комментировали.
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