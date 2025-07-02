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Два года колонии назначили уральцу за контрафактный алкоголь на 13,2 миллиона рублей
Фото: прокуратура Свердловской области
Сегодня, 4 июля, в Железнодорожном районном суде Екатеринбурга вынесли приговор одному из обвиняемый в незаконном обороте контрафактного алкоголя.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, приговор вынесли Левану Гаглоеву. Суд признал его виновным по пунктам «а» и «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ – производство, хранение и перевозка в целях сбыта спиртосодержащей продукции, подлежащей обязательной маркировке, группой лиц по сговору в особо крупном размере.
В ходе следствия было установлено, что с января по октябрь 2020 года Гаглоев вместе с ещё двумя лицами (одного установить не удалось, второму вынесли приговор ещё в 2024 году) делали потенциально опасные алкогольные напитки под видом оригинальной продукции, планируя в будущем её сбывать. Производили и хранили контрафактные алкоголь в Екатеринбурге, а также на территориях Березовского и Белоярского районов.
Когда правоохранительные органы накрыли производство, обнаружили спиртосодержащие напитки на общую сумму более 13,2 миллиона рублей.
Отмечается, что его соучастник, осуждённый в прошлом году, также был приговорён к лишению свободы.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, приговор вынесли Левану Гаглоеву. Суд признал его виновным по пунктам «а» и «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ – производство, хранение и перевозка в целях сбыта спиртосодержащей продукции, подлежащей обязательной маркировке, группой лиц по сговору в особо крупном размере.
В ходе следствия было установлено, что с января по октябрь 2020 года Гаглоев вместе с ещё двумя лицами (одного установить не удалось, второму вынесли приговор ещё в 2024 году) делали потенциально опасные алкогольные напитки под видом оригинальной продукции, планируя в будущем её сбывать. Производили и хранили контрафактные алкоголь в Екатеринбурге, а также на территориях Березовского и Белоярского районов.
Когда правоохранительные органы накрыли производство, обнаружили спиртосодержащие напитки на общую сумму более 13,2 миллиона рублей.
«С учётом позиции государственного обвинителя суд назначил Левану Гаглоеву наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом 200 тысяч рублей»,
– сообщили в прокуратуре.
Фото: прокуратура Свердловской области
Отмечается, что его соучастник, осуждённый в прошлом году, также был приговорён к лишению свободы.
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