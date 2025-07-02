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В колонию отправили жителя Камышлова за подпольную мастерскую с оружием и взрывчаткой
Фото: «Антитеррор Урал» / t.me/antiterror_ural
В Камышловском районе приговор 47-летнему местному жителю, который в подпольной мастерской изготовил боевое ружьё, сделав его из охотничьего карабина. Также у него нашли взрывчатые вещества.
В телеграм-канале «Антитеррор Урал» рассказали, что в подпольной мастерской у мужчины нашли взрывчатые вещества, пиротехническую смесь, части охотничьего карабина, патроны и самодельное короткоствольное ружьё.
Сообщается, что судом мужчина был признан виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (ч. 1 ст. 112 УК РФ), незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ) и незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). Кому и когда мужчина причинил вред здоровью, не уточнятся.
Отмечается, что осуждённый ранее уже был неоднократно судим.
В телеграм-канале «Антитеррор Урал» также призывали граждан сообщать о подобных подпольных мастерских.
В телеграм-канале «Антитеррор Урал» рассказали, что в подпольной мастерской у мужчины нашли взрывчатые вещества, пиротехническую смесь, части охотничьего карабина, патроны и самодельное короткоствольное ружьё.
Сообщается, что судом мужчина был признан виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (ч. 1 ст. 112 УК РФ), незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ) и незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). Кому и когда мужчина причинил вред здоровью, не уточнятся.
«По совокупности преступлений суд назначил ему наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 15 000 рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима»,
– пишет ресурс.
Отмечается, что осуждённый ранее уже был неоднократно судим.
В телеграм-канале «Антитеррор Урал» также призывали граждан сообщать о подобных подпольных мастерских.
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