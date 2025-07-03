В Нижнем Тагиле женщина несколько лет получала пособия на несуществующего ребёнка





сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области. «Вчера в суде был оглашен приговор. За хищение бюджетных средств путем подделки документов о рождении несуществующего ребенка женщина признана виновной»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Нижнем Тагиле местная жительница подделала свидетельство рождении ребёнка и несколько лет получала на него выплаты.В какой-то момент стало понятно, что никакого ребёнка нет, и на женщину возбудили уголовное дело о мошенничестве при получении выплат в особо крупном размере – часть 4 статьи 159.2 УК РФ. За всё время она получила от государства более одного миллиона рублей.Ленинский районный суд Нижнего Тагиле, где рассматривалось дело, назначил ей 1 год 6 месяцев в исправительной колонии. Также женщина должна будет компенсировать процессуальные издержки и вернуть деньги, которые незаконно получала.Приговор пока не вступил в законную силу.