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В Нижнем Тагиле женщина несколько лет получала пособия на несуществующего ребёнка
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле местная жительница подделала свидетельство рождении ребёнка и несколько лет получала на него выплаты.
В какой-то момент стало понятно, что никакого ребёнка нет, и на женщину возбудили уголовное дело о мошенничестве при получении выплат в особо крупном размере – часть 4 статьи 159.2 УК РФ. За всё время она получила от государства более одного миллиона рублей.
Ленинский районный суд Нижнего Тагиле, где рассматривалось дело, назначил ей 1 год 6 месяцев в исправительной колонии. Также женщина должна будет компенсировать процессуальные издержки и вернуть деньги, которые незаконно получала.
Приговор пока не вступил в законную силу.
В какой-то момент стало понятно, что никакого ребёнка нет, и на женщину возбудили уголовное дело о мошенничестве при получении выплат в особо крупном размере – часть 4 статьи 159.2 УК РФ. За всё время она получила от государства более одного миллиона рублей.
«Вчера в суде был оглашен приговор. За хищение бюджетных средств путем подделки документов о рождении несуществующего ребенка женщина признана виновной»,
– сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
Ленинский районный суд Нижнего Тагиле, где рассматривалось дело, назначил ей 1 год 6 месяцев в исправительной колонии. Также женщина должна будет компенсировать процессуальные издержки и вернуть деньги, которые незаконно получала.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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