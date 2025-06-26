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В Первоуральске начался процессу по делу о доведении до самоубийства жены
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Первоуральске начали рассматривать уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвиняют в доведении до убийства супруги.
По версии следствия, обвиняемый неоднократно избивал свою супругу, оскорблял её и угрожал ей – это продолжилось с августа 2023 по июнь 2024 года, когда мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Так, во время очередной ссоры, после того как супруг в очередной раз избил женщину, она вышла из дома и облила себя бензином – её госпитализировали с тяжёлыми ожогами, но спасти не смогли.
Кроме этого, первоуральца судят за вождение в пьяном виде. Следствие утверждает, что 20 апреля 2024 обвиняемый был пьян, когда его остановили сотрудники полиции. Тогда он отказался проходить медицинское освидетельствование.
Вину в управлении автомобилем в состоянии опьянения, имея судимость за совершение преступления в пьяном виде (ч.2 ст.264.1 УК РФ), он признал в полном объёме, вину в доведении до самоубийства (ч.1 ст.110 УК РФ) – частично, рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
По версии следствия, обвиняемый неоднократно избивал свою супругу, оскорблял её и угрожал ей – это продолжилось с августа 2023 по июнь 2024 года, когда мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Так, во время очередной ссоры, после того как супруг в очередной раз избил женщину, она вышла из дома и облила себя бензином – её госпитализировали с тяжёлыми ожогами, но спасти не смогли.
Кроме этого, первоуральца судят за вождение в пьяном виде. Следствие утверждает, что 20 апреля 2024 обвиняемый был пьян, когда его остановили сотрудники полиции. Тогда он отказался проходить медицинское освидетельствование.
Вину в управлении автомобилем в состоянии опьянения, имея судимость за совершение преступления в пьяном виде (ч.2 ст.264.1 УК РФ), он признал в полном объёме, вину в доведении до самоубийства (ч.1 ст.110 УК РФ) – частично, рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
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