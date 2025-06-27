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С екатеринбурженки взыскали похищенные у жительницы Башкирии 35 тысяч рублей
Фото: Вечерние ведомости
По иску прокурора из Башкирии с жительницы Екатеринбурга взыскали 35 тысяч рублей, похищенные у жительницы Учалинского района республики.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, суд пришёл к выводу, что жительница уральской столицы является дроппером – она позволила аферистам воспользоваться своим счётом, чтобы вывести украденные деньги, и постановил взыскать с неё сумму необоснованного обогащения.
Там также добавили, что так как женщина не явилась на судебное заседание, решение было вынесено в заочном порядке. В судебную силу оно пока не вступило и может быть обжаловано.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, суд пришёл к выводу, что жительница уральской столицы является дроппером – она позволила аферистам воспользоваться своим счётом, чтобы вывести украденные деньги, и постановил взыскать с неё сумму необоснованного обогащения.
«Мировой судья судебного участка № 1 Академического района Екатеринбурга удовлетворил исковые требования учалинского межрайонный прокурора Республики Башкортостан и взыскал с ответчицы 35 тысяч рублей»,
– рассказали в пресс-службе.
Там также добавили, что так как женщина не явилась на судебное заседание, решение было вынесено в заочном порядке. В судебную силу оно пока не вступило и может быть обжаловано.
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