Аферистку из Первоуральска приговорили к 4,5 годам лишения свободы





– сообщили в пресс-службе. «Сегодня ей огласили приговор. Судом Кукарина признана виновной в совершении трех преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 УК РФ, и одного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ. По совокупности преступлений с учётом ранее вынесенного приговора ей назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев в исправительной колонии общего режима. Гражданские иски потерпевших удовлетворены частично»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Жительницу Первоуральска признали виновной в мошенничестве, после того как она попросила деньги у знакомых и не вернула их.Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, с августа 2023 года по сентябрь 2024 года жительница Первоуральска Юлия Кукарина просила у знакомых денег, утверждая, что ей срочно нужно отдать их третьим лица. Якобы они должны помочь ей в сокрытии преступления.Таким образом женщина получила от своих знакомых более 800 тысяч рублей, и не вернулся их. Её уголовное дело рассматривали в Первоуральском городском суде.Приговор пока не вступил в законную силу.