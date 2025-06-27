Пермяка осудили за «клады» для наркоманов в Нижнем Тагиле

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Тагилстроевском районном суде Нижнего Тагила завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении жителя Пермского края, обвинённого в незаконном обороте наркотических средств в крупном размере. Суд признал мужчину виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса.Как установило следствие, пермяк прибыл в Нижний Тагил в мае 2022 года с чётко сформированной целью — участвовать в распространении наркотиков. Он стал участником преступной группы, действовавшей по продуманной схеме. Среди других курьеров он получал инструкции через мессенджеры, осуществлял закладки и поддерживал связь с операторами так противозаконного «интернет-магазина».Уже через два месяца, в июле 2022 года, пермяка задержали сотрудники полиции. При личном досмотре и обыске по месту проживания были обнаружены свёртки с наркотическими веществами, весы и упаковочные материалы. Изъятые предметы и переписка в телефоне указывали на активную курьерскую деятельность. Правоохранители установили, что мужчина успел не только сбыть наркотики, но и предпринял ещё две попытки реализации запрещённых веществ. Всего у подсудимого было изъято более 12 граммов наркотических средств, что относится к крупному размеру.Несмотря на собранные улики, в суде он вину не признал и от дачи показаний отказался. Ути от наказания это никак не помогло. Суд квалифицировал действия подсудимого по пункту «г» части 4 статьи 228.1 (сбыт наркотических средств в крупном размере) и части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 (покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере) Уголовного кодекса Российской Федерации и приговорил к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.