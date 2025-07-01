Возрастное ограничение 18+
Житель Асбеста с помощью сим-карт с историей оформлял кредиты на старых владельцев
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Асбесте на скамье подсудимых оказался местный житель, который покупал сим-карты с историей и с их помощью получал персональные данные старых владельцев.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, с помощью номеров мужчина восстанавливал доступ к личным кабинетам на «Госуслугах», откуда брал чужие персональные данные, чтобы использовать их для оформления займов в разных микрофинансовых организациях. Таким образом он оформил несколько кредитов, пока его не задержали.
Известно, что большинство потерпевших проживало в Республике Марий Эл.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве (часть 1 статья 159 УК РФ), покушении на мошенничество (часть 3 статья 30, часть 1 статья 159 УК РФ), неправомерном доступе к компьютерной информации (часть 2 статья 272 УК РФ) и краже (пункт «г» часть 3 статья 158 УК РФ).
Дело рассматривал Асбестовский городской суд. Он признал уральца виновным в 16 эпизодах неправомерного доступа к компьютерной информации, в 20 эпизодах мошенничества, в 30 эпизодах покушения на мошенничество и в краже. Приговором суда ему было назначено наказание в виде исправительных работ на 1 год 10 месяцев с удержанием 10% заработной платы в доход государства и штраф – 100 тысяч рублей. Также у него конфисковали 2 телефона и взыскали процессуальные издержки.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, с помощью номеров мужчина восстанавливал доступ к личным кабинетам на «Госуслугах», откуда брал чужие персональные данные, чтобы использовать их для оформления займов в разных микрофинансовых организациях. Таким образом он оформил несколько кредитов, пока его не задержали.
«В результате его действий потерпевшим был причинен материальный ущерб на общую сумму 156 800 рублей»,
– сообщили в пресс-службе.
Известно, что большинство потерпевших проживало в Республике Марий Эл.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве (часть 1 статья 159 УК РФ), покушении на мошенничество (часть 3 статья 30, часть 1 статья 159 УК РФ), неправомерном доступе к компьютерной информации (часть 2 статья 272 УК РФ) и краже (пункт «г» часть 3 статья 158 УК РФ).
Дело рассматривал Асбестовский городской суд. Он признал уральца виновным в 16 эпизодах неправомерного доступа к компьютерной информации, в 20 эпизодах мошенничества, в 30 эпизодах покушения на мошенничество и в краже. Приговором суда ему было назначено наказание в виде исправительных работ на 1 год 10 месяцев с удержанием 10% заработной платы в доход государства и штраф – 100 тысяч рублей. Также у него конфисковали 2 телефона и взыскали процессуальные издержки.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Ивделе экс-начальника пожарной части признали виновным в посредничестве во взяточничестве
01 июля 2025
01 июля 2025