В Екатеринбурге передали в суд дело об убийстве двух женщин 24 года назад

«Прижимая ее лицо к столешнице, совершил головой потерпевшей не менее 6 возвратно-поступательных движений, тем самым порезав фрагментами разбитого стеклянного стакана её лицо»,

– рассказали в прокуратуре.

«В ходе осмотра места происшествия в сентябре 2001 года в квартире была обнаружена бутылка из-под коньяка, на которой установлен след пальца руки, пригодный для идентификации личности. В дальнейшем при проверке установлено совпадение следа пальца руки, обнаруженного на стеклянной бутылке на месте происшествия, с дактиолокартой обвиняемого, отбывавшего наказание в виде лишения свободы за совершение в декабре 2001 года убийства женщины в гостинице»,