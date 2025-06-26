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В Екатеринбурге передали в суд дело об убийстве двух женщин 24 года назад

17.27 Вторник, 1 июля 2025
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
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В Свердловской области продолжают раскрывать уголовные дела прошлых лет. Так очередное дело об убийстве в нулевые оказалось в Кировском районном суде Екатеринбурга.

Как рассказали в прокуратуре области, в Кировском районе утвердили обвинительное заключение в отношении местного жителя, 1971 года рождения. Ему вменяют убийство двух женщин, с которыми он, по версии следствия, в ночь с 6 на 7 сентября 2001 года распивал спиртное, находясь в квартире по улице Менжинского.

Следствие считает, что между женщинами и мужчиной произошла ссора, входит которой он разбил стеклянный стакан о поверхность стола, после чего он схватил одну из женщин за волосы, ударил её головой о поверхность стола с разбитым стеклом и прижал к ней, раня об осколки.

«Прижимая ее лицо к столешнице, совершил головой потерпевшей не менее 6 возвратно-поступательных движений, тем самым порезав фрагментами разбитого стеклянного стакана её лицо»,

– приводят детали дела в ведомстве.


Вторую женщину он ударил не менее 13 раз в голову.

Позже он задушил обеих женщин, сделав это при помощи пояса от кофты. Смерть обоих наступила от механической асфиксии.

«В ходе осмотра места происшествия в сентябре 2001 года в квартире была обнаружена бутылка из-под коньяка, на которой установлен след пальца руки, пригодный для идентификации личности. В дальнейшем при проверке установлено совпадение следа пальца руки, обнаруженного на стеклянной бутылке на месте происшествия, с дактиолокартой обвиняемого, отбывавшего наказание в виде лишения свободы за совершение в декабре 2001 года убийства женщины в гостинице»,

– рассказали в прокуратуре.



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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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14:03 Совравшую «возлюбленному» о беременности екатеринбурженку обвиняют в мошенничестве
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20:50 Создание пьесы станет перформансом для екатеринбуржцев
20:30 Дело о погубившем человека автокране рассмотрят в Орджоникидзевском суде Екатеринбурга
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