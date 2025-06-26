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В Екатеринбурге передали в суд дело об убийстве двух женщин 24 года назад
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области продолжают раскрывать уголовные дела прошлых лет. Так очередное дело об убийстве в нулевые оказалось в Кировском районном суде Екатеринбурга.
Как рассказали в прокуратуре области, в Кировском районе утвердили обвинительное заключение в отношении местного жителя, 1971 года рождения. Ему вменяют убийство двух женщин, с которыми он, по версии следствия, в ночь с 6 на 7 сентября 2001 года распивал спиртное, находясь в квартире по улице Менжинского.
Следствие считает, что между женщинами и мужчиной произошла ссора, входит которой он разбил стеклянный стакан о поверхность стола, после чего он схватил одну из женщин за волосы, ударил её головой о поверхность стола с разбитым стеклом и прижал к ней, раня об осколки.
Вторую женщину он ударил не менее 13 раз в голову.
Позже он задушил обеих женщин, сделав это при помощи пояса от кофты. Смерть обоих наступила от механической асфиксии.
Как рассказали в прокуратуре области, в Кировском районе утвердили обвинительное заключение в отношении местного жителя, 1971 года рождения. Ему вменяют убийство двух женщин, с которыми он, по версии следствия, в ночь с 6 на 7 сентября 2001 года распивал спиртное, находясь в квартире по улице Менжинского.
Следствие считает, что между женщинами и мужчиной произошла ссора, входит которой он разбил стеклянный стакан о поверхность стола, после чего он схватил одну из женщин за волосы, ударил её головой о поверхность стола с разбитым стеклом и прижал к ней, раня об осколки.
«Прижимая ее лицо к столешнице, совершил головой потерпевшей не менее 6 возвратно-поступательных движений, тем самым порезав фрагментами разбитого стеклянного стакана её лицо»,
– приводят детали дела в ведомстве.
Вторую женщину он ударил не менее 13 раз в голову.
Позже он задушил обеих женщин, сделав это при помощи пояса от кофты. Смерть обоих наступила от механической асфиксии.
«В ходе осмотра места происшествия в сентябре 2001 года в квартире была обнаружена бутылка из-под коньяка, на которой установлен след пальца руки, пригодный для идентификации личности. В дальнейшем при проверке установлено совпадение следа пальца руки, обнаруженного на стеклянной бутылке на месте происшествия, с дактиолокартой обвиняемого, отбывавшего наказание в виде лишения свободы за совершение в декабре 2001 года убийства женщины в гостинице»,
– рассказали в прокуратуре.
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