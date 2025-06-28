Шестиклассница из Екатеринбурга перевела мошенникам более миллиона рублей с маминой карты





– сказали в полиции. «Полиция в очередной раз просит граждан провести с несовершеннолетними детьми соответствующие беседы. Ребёнок должен знать, что общение с неизвестными по телефону или через интернет может быть опасно. А также что о любой подозрительной ситуации необходимо обязательно сообщать родным»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Екатеринбурге шестиклассница перевела мошенникам более миллиона рублей с маминой карты, поверив «следователям», которые позвонили ей в Телеграме.Как рассказали Вечерним ведомостям в городском УМВД, мать девочки обратилась в полицию 28 июня. Она рассказала, что её дочь перевела неизвестным с её счёта 1 125 000 рублей.По словам школьницы, ей позвонил человек, который представился следователем «Сергеем Волковым». Он сообщил девочке, что со счёта её матери якобы переводят деньги представителям недружественных государств, и стал пугать ребёнка тем, что из-за этого матери грозит лишение свободы. Он также сразу предложение выход из этой ситуации, пояснив, что нужно связаться со следователем «Третьяковой», а та в свою очередь убедила школьницу перевести все сбережения матери на «безопасный счёт». При этом она запрещала кому-либо ещё рассказывать об этих операциях.В итоге девочка сделала всё, что от неё просили телефонные аферисты, оставив маму без сбережений. О том, что деньги теперь на «безопасном счёте» женщина узнала спустя несколько дней, заглянув в онлайн-банк.По факту хищения возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ –«Мошенничество в особо крупном размере».Подчеркнём, что в МВД регулярно напоминают о том, что «безопасных счетов», на которые мошенники требуют переводить деньги, не существует.