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В Ивделе экс-начальника пожарной части признали виновным в посредничестве во взяточничестве
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Ивделе бывшего начальника 242-й пожарно-спасательной части Александра Чекасина признали виновным в посредничестве во взяточничестве – часть 1 статьи 291.1 УК РФ.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, в суде было доказано, что в ноябре 2022 года обсуждённый выступил в качестве посредника при передаче взятки между бывшим начальником ОГИБДД МО МВД России «Ивдельский» Максимом Анисимковым и индивидуальным предпринимателем в размере 120 тысяч рублей. Деньги передавались в квартире Чеказина.
Приговор не вступил в законную силу.
В прокуратуре также отметили, что ранее Ивдельский районный суд приговорил Максима Анисимкова к 3 годам 6 месяцам в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать определённые должности на 2 года, признав его виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (часть 1 статья 285 УК РФ) и получении взятки за бездействие (часть 2 статья 290 УК РФ).
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, в суде было доказано, что в ноябре 2022 года обсуждённый выступил в качестве посредника при передаче взятки между бывшим начальником ОГИБДД МО МВД России «Ивдельский» Максимом Анисимковым и индивидуальным предпринимателем в размере 120 тысяч рублей. Деньги передавались в квартире Чеказина.
«Ивдельский городской суд признал Александра Чекасина виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей»,
– рассказали в ведомстве.
Приговор не вступил в законную силу.
В прокуратуре также отметили, что ранее Ивдельский районный суд приговорил Максима Анисимкова к 3 годам 6 месяцам в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать определённые должности на 2 года, признав его виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (часть 1 статья 285 УК РФ) и получении взятки за бездействие (часть 2 статья 290 УК РФ).
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