Возрастное ограничение 18+
Совравшую «возлюбленному» о беременности екатеринбурженку обвиняют в мошенничестве
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге началось рассмотрение уголовного дела местной жительницы Яны Макаровой, которая врала «возлюбленному» о беременности. Её обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статья 159 УК РФ).
Как рассказали в телеграм-канале объединённой пресс-службы судов Свердловской области, обвинение считает, что девушка намеренно лгала потерпевшему о своей беременности, чтобы просить у него деньги на вынашивание и содержание ребёнка.
Дело рассматривается в Академическом районном суде Никитой Шатуленко.
Как рассказали в телеграм-канале объединённой пресс-службы судов Свердловской области, обвинение считает, что девушка намеренно лгала потерпевшему о своей беременности, чтобы просить у него деньги на вынашивание и содержание ребёнка.
«Используя данный предлог, мошенническим путем женщина получила от потерпевшего более 23 миллионов рублей. В итоге оказалось, что беременность была мнимой»,
– сообщает ресурс.
Дело рассматривается в Академическом районном суде Никитой Шатуленко.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге вынесли приговор прописавшей в своей квартире девятерых иностранцев хозяйке
27 июня 2025
27 июня 2025