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Екатеринбуржца будут судить за преступления 30-летней давности

11.11 Вторник, 1 июля 2025
Фото: прокуратура Свердловской области
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Свердловская прокуратура сообщает об утверждении обвинительного заключения по уголовному делу в отношении 50-летнего жителя Екатеринбурга, обвиняемого в преступлениях 30-летней давности.

По версии следствия, в апреле 1995 года, будучи 20-летним молодым человеком, обвиняемый вступил вместе со своим знакомым в преступный сговор на вымогательство. Вместе они воспользовались доверием несовершеннолетнего, 1987 года рождения (на тот момент он обучался в первом классе), заманили ребёнка в автомобиль и увезли его на к озеру Свакуль вблизи улицы Коммунистической в Екатеринбурге.

Изначально сообщники планировали только похитить школьника и потребовать у его родителей крупную сумму денег в обмен на возвращение ребёнка, но обвиняемый вышел за рамки всех договорённостей и стал душить мальчика.

Следствие считает, что делать это он стал, чтобы скрыть факт похищения ребёнка. Однако этим обвиняемый не ограничился.

«Воспользовавшись его беспомощным состоянием, обвиняемый совершил в отношении ребёнка преступление против половой свободы. В дальнейшем, вооружившись тупым твердым предметом, внешне похожим на камень, нанёс не менее двух ударов в область головы мальчика, после чего поместил несовершеннолетнего в полимерный мешок, в который также поместил фрагмент бетона для утяжеления, и сбросил в озеро Свакуль»,

– рассказали в прокуратуре.


На следующий день обвиняемый вместе со своим сообщником положили в почтовый ящик родителей ребёнка записку, в котором требовали 50 тысяч долларов США в обмен на жизнь мальчика. В противном случае они грозились сделать то, что к тому моменту уже было совершено.

В СУ СКР по Свердловской области рассказали, что записку оставлял подельник обвиняемого, не знавший, что ребёнок к этому моменту был мёртв.

«Тело мальчика было найдено в мае 1995 года, но установить личность преступника тогда не удалось. Расследование долгое время оставалось приостановленным. Только в 2025 году вернулись к материалам дела. Благодаря современным криминалистическим методикам удалось выйти на подозреваемого и доказать его причастность»,

– рассказали в областном СК.


Мужчине вменяют похищение несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 125.1 УК РСФСР), умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах с целью облегчить совершение другого преступления (п. «е» ст. 102 УК РСФСР), преступление против половой свободы (ст. 121 УК РСФСР), вымогательство (ч. 3 ст. 148 УК РСФСР).

Уголовное дело будут рассматривать в Орджоникидзевском районном суде Екатеринбурга.

По данным пресс-секретаря свердловского главка МВД Валерия Горелых, обвиняемый ранее уже был не в ладах с законом. Его привлекали к уголовной ответственности за кражу в 1992 году, за причинение тяжких телесных повреждений – в 1998, за побои – в 2013 году. Теперь, если его вина будет доказана, ему грозит длительное заключение.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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16:54 Ударившую школьницу бутылкой по голове пассажирку 333-го трамвая будут судить в Екатеринбурге
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15:41 Уголовное дело, вызвавшее скандал между Россией и Азербайджаном, передают из Екатеринбурга в Москву
15:24 Новый аудиогид по Нижнему Новгороду и Городцу стал бесплатным для уральцев
14:28 В здании СУНЦ УрФУ уже в 2026 году может разместиться обычная школа
14:06 Жители Свердловской области просят Паслера помочь защитить берег Балтыма от застройки
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