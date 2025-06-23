Екатеринбуржца будут судить за преступления 30-летней давности

– рассказали в прокуратуре.

«Воспользовавшись его беспомощным состоянием, обвиняемый совершил в отношении ребёнка преступление против половой свободы. В дальнейшем, вооружившись тупым твердым предметом, внешне похожим на камень, нанёс не менее двух ударов в область головы мальчика, после чего поместил несовершеннолетнего в полимерный мешок, в который также поместил фрагмент бетона для утяжеления, и сбросил в озеро Свакуль»,