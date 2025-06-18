В Верхней Пышме экс-начальница почты «разыграла» 478 билетов ради плана и премии

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Бывший начальник отделения почтовой связи в Верхней Пышме Анна Токарева оказалась на скамье подсудимых за весьма нетривиальный способ исполнения плана по продаже лотерейных билетов. Как установил суд, женщина самостоятельно разыгрывала сотни билетов, не фиксируя их реализацию в системе и не внося деньги в кассу.Инцидент произошёл в 2023 году. Согласно материалам дела, Токарева присвоила 478 лотерейных билетов разных серий: «Возьми золото. Оле-оле», «Стань легендой», «Алмазные прииски» и «Коллекционная серия. Знаковый момент». Вместо продажи клиентам она самостоятельно стирала защитные поля и проверяла, есть ли выигрыш. Общий ущерб для АО «Почта России» от таких действий составил 56 800 рублей.По словам подсудимой, она не намеревалась обогатиться. Билеты без выигрыша она списывала как убытки, а сумму редких выигрышей — как недостачу. Таким образом женщина пыталась выполнить ежемесячный план по продаже лотерей, надеясь получить премию.Суд расценил действия женщины как присвоение вверенного имущества и признал её виновной по части 1 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации (присвоение или растрата). Ей назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ, а также штраф в размере 100 тысяч рублей.Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован, — уточняют в пресс-службе областного суда.