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С дроппера из Рудни взыскали 800 тысяч рублей в пользу екатеринбурженки

09.50 Пятница, 27 июня 2025
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
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Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга взыскала с жителя Рудни – города в Смоленской области – 800 тысяч рублей, которые были похищены телефонными мошенниками у жительницы уральской столицы.

Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, «безопасный банковский счёт», на который перевела деньги поддавшаяся влиянию мошенников екатеринбурженка, оказался счётом дроппера, позволившего использовать свою карточку для легализации похищенных средств.

На основании необоснованного обогащения прокуратурой был подан иск о взыскании с владельца счёта всей суммы, которая прошла через его счёт.

Руднянский районный суд Смоленской области, куда поступил иск, требования прокуратуры удовлетворил в полном объёме. Фактическое исполнение судебного акта будет контролировать прокуратура.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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17:32 В Каменске-Уральском началось рассмотрение уголовного дело о «поразившем жестокостью» двойном убийстве
17:03 В Нижнем Тагиле дисквалифицировали гендиректора УК «УКИКО»
16:08 На «Ночь музыки» в центре Екатеринбурга запретят алкоголь и электросамокаты
15:35 В Камышловском районе мать подозревают в убийстве месячной дочери
14:59 В Екатеринбурге до октября закроют улицу Волгоградскую
14:16 Таможенники Кольцово остановили пассажира со 190 ботинками на правую ногу
13:43 В Екатеринбурге вынесли приговор загубившего коллегу водителя погрузчика
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