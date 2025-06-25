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С дроппера из Рудни взыскали 800 тысяч рублей в пользу екатеринбурженки
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга взыскала с жителя Рудни – города в Смоленской области – 800 тысяч рублей, которые были похищены телефонными мошенниками у жительницы уральской столицы.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, «безопасный банковский счёт», на который перевела деньги поддавшаяся влиянию мошенников екатеринбурженка, оказался счётом дроппера, позволившего использовать свою карточку для легализации похищенных средств.
На основании необоснованного обогащения прокуратурой был подан иск о взыскании с владельца счёта всей суммы, которая прошла через его счёт.
Руднянский районный суд Смоленской области, куда поступил иск, требования прокуратуры удовлетворил в полном объёме. Фактическое исполнение судебного акта будет контролировать прокуратура.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, «безопасный банковский счёт», на который перевела деньги поддавшаяся влиянию мошенников екатеринбурженка, оказался счётом дроппера, позволившего использовать свою карточку для легализации похищенных средств.
На основании необоснованного обогащения прокуратурой был подан иск о взыскании с владельца счёта всей суммы, которая прошла через его счёт.
Руднянский районный суд Смоленской области, куда поступил иск, требования прокуратуры удовлетворил в полном объёме. Фактическое исполнение судебного акта будет контролировать прокуратура.
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