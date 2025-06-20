В Екатеринбурге за мошенничество осудили директора туристического агентства

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга признал виновной 59-летнюю жительницу города по уголовному делу о мошенничестве в сфере туристических услуг. Женщина, возглавлявшая туристическое агентство ППК «ЛЮБОМИРА», получила деньги от клиентки под предлогом бронирования тура, но обязательств не выполнила.Как установил суд, преступление было совершено в период с июля по октябрь 2024 года. Обвиняемая, будучи директором агентства, убедила клиентку перевести крупную сумму денег якобы на бронирование поездки. Однако, как выяснилось, намерений исполнять договорённости у неё не было: средства были потрачены на другие нужды. В результате потерпевшая осталась и без оплаченного тура, и без денег. Сумма ущерба составила более 650 тысяч рублей.На основании представленных государственным обвинителем доказательств суд назначил женщине наказание в виде одного года принудительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.Тем временем, как уточняют в областной прокуратуре, в производстве суда находится ещё одно уголовное дело в отношении той же фигурантки. По версии следствия, она причастна к хищению более восьми с половиной миллионов рублей у 12 граждан и трёх банков — также под видом оказания туристических услуг.